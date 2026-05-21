Scène ouverte dansée : HippoH Dance Bar La Gaîté Lyrique Paris

Scène ouverte dansée par HippoH

Une fois par mois, le HippoH Dance Bar s’installe au Forum de la Gaîté !

Le HippoH Dance Bar est une scène ouverte permettant aux danseur·euses de partager leurs univers et tester des shows et concepts dans un environnement bienveillant.

C’est l’endroit pour découvrir des danseur·euses d’univers artistiques variés et leur permettre d’affiner leur art. Une scène ouverte où l’art du mouvement est valorisée sous toutes ses formes. Tu veux participer ? Rien de plus simple :

Ouvert à tous et toutes, pas besoin d’être danseur·euse professionnel·le

Proposer une performance de moins de 4 minutes

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HippoH

Il y a plusieurs années, Jimmy Yudat – danseur hip-hop reconnu internationalement – perd sa grand-mère. Elle était un repère pour lui mais il réalise qu’il ne la connaissait pas vraiment. C’était sa grand-mère, point. Il transpose ce constat à la danse, danseurs et danseuses sont partout – concerts, clips, films, réseaux – mais les personnes restent méconnus. HippoH mag cherche à faire la lumière sur ce milieu et cette communauté artistique. En hommage à sa grand-mère, Jimmy donne au média son prénom : HIPPOH.

HippoH Mag est un média de la promo 2025 de l’incubateur Médias Emergents porté par Arty Farty, installé au 6ème étage de la Gaîté Lyrique.

La Gaîté fait danser vos idées avec le HippoH Dance Bar ! Une scène ouverte dansée, un espace neutre en dehors des codes des événements de danse traditionnels pour laisser les virtuoses du mouvement s’exprimer.

Le mercredi 27 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Accès libre, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/hippoh-dance-bar/



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