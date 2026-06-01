Scène ouverte : guitares & harpes, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Scène ouverte : guitares & harpes, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux vendredi 5 juin 2026.
Scène ouverte : guitares & harpes Vendredi 5 juin, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00
Le rendez-vous « Les classiques de Mériadeck » invite les ensembles de guitares et de harpes du conservatoire pour un concert inédit, qui mêlera œuvres de W. A. Mozart, Michael Prætorius, musiques traditionnelles, ou encore compositeurs du 20e siècle tels que Jorge Cardoso ou Marc Le Gars.
Laissez-vous emporter par les sonorités riches et complémentaires de ces deux instruments !
[en partenariat avec les Bibliothèques de Bordeaux]
Retrouvez l’événement sur notre site internet !
Bibliothèque Mériadeck 85 Cours Maréchal Juin, Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-scene-ouverte-guitares-harpes »}]
Les ensembles de guitares et de harpes à l’honneur ! musique gratuit
© Richard Nourry
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