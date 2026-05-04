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Scène ouverte musicale Bibliothèque Hergé Paris

Scène ouverte musicale Bibliothèque Hergé Paris

Scène ouverte musicale Bibliothèque Hergé Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Hergé

Adresse : 2 rue du Département

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Si nécessaire, la bibliothèque met à disposition son piano numérique.

En cas d’affluence, chaque passage sera limité à 20 minutes.

Samedi 20 juin, entre 14h30 et 17h30, la bibliothèque Hergé propose à tous les musiciens et musiciennes qui le souhaitent de partager leurs créations. Musique instrumentale ou chant, en solo ou en groupe : tous les styles sont les bienvenus !
Le samedi 20 juin 2026
de 14h30 à 17h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T14:30:00+02:00_2026-06-20T17:30:00+02:00

Bibliothèque Hergé 2 rue du Département  75019 Paris
+33140381808 bibliotheque@paris.fr


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