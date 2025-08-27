Scène ouverte par 606 Reed & Blues Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Scène ouverte par 606 Reed & Blues Rue Saint-Pierre le Vif Sens samedi 30 mai 2026.

Scène ouverte par 606 Reed & Blues

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

606 Reed and Blues organise une Scène Ouverte de 15 h à 18 h pour accueillir sur Scène vos créations artistiques Blues, Rock & Musiques actuelles Ateliers Blues/Groupes de Musique/Chansons/ Sketchs/théâtre/ poésies/extraits de spectacle….

Une envie enfin de monter sur scène et tester la réaction du public? Vous avez entre 5 et 7 min pour vous exprimer, prendre du plaisir et être sur scène. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 contact@606-reedandblues.org

English : Scène ouverte par 606 Reed & Blues

German : Scène ouverte par 606 Reed & Blues

Italiano :

Espanol :

L’événement Scène ouverte par 606 Reed & Blues Sens a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Sens et Sénonais