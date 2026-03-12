Scène Ouverte Stand-Up FIAP Paris Paris

Venez découvrir de nouveaux talents qui testent leurs dernières blagues, l’Open Mic est l’occasion parfaite de vivre une soirée pleine de surprises !

Envie de passer sur scène lors de cette soirée ?

Par mail uniquement : inscription@fiap.fr

Jeudi 7 mai 2026 de 19:30 à 21:00

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Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?

Le FIAP donne vie à vos idées !

Scène Ouverte Stand-Up : FIAP Paris x Academie d’humour.

Le jeudi 07 mai 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit

Tout public. Jusqu’à 30 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-08T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T19:30:00+02:00_2026-05-07T21:00:00+02:00

FIAP Paris 30, rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr



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