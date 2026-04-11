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Scène Slam Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Scène Slam Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne samedi 27 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Pompidou

Adresse : 22 Rue des Martyrs de la Résistance

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Département : Marne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Scène Slam

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :
2026-06-27

Tout public
Scène Slam

Un concert rap/slam de l’artiste Deinos entrecoupé de performances avec le public-artiste présent. Cette scène est ouverte aux créations de l’atelier d’écriture mais également à tous les poètes de passage.   .

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26 

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English : Scène Slam

L’événement Scène Slam Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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