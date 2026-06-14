Scènes de fin d’année Théâtre de la Ville – Abbesses Paris mercredi 1 juillet 2026.

14h

Diplôme d’Études Chorégraphiques classique, jazz et contemporain

16h30

Performer les savoirs, travaux des disciplines complémentaires

17h30

Scènes ouvertes aux élèves des cycles spécialisés

et des cycles préparatoires à l’enseignement supérieur

Diplômes et spectacles de fin d’année en danse classique, jazz et contemporaine

Du mercredi 01 juillet 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Ville – Abbesses et trouvez le meilleur itinéraire

