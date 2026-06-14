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Scènes de fin d’année Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Scènes de fin d’année Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Scènes de fin d’année Théâtre de la Ville – Abbesses Paris mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de la Ville - Abbesses

Adresse : 31 rue des Abbesses

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : <p></p>

14h
Diplôme d’Études Chorégraphiques classique, jazz et contemporain
16h30
Performer les savoirs, travaux des disciplines complémentaires
17h30
Scènes ouvertes aux élèves des cycles spécialisés
et des cycles préparatoires à l’enseignement supérieur

Diplômes et spectacles de fin d’année en danse classique, jazz et contemporaine
Du mercredi 01 juillet 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T01:59:59+02:00
Date(s) :

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses  75018 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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