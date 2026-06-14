Scènes de fin d’année Théâtre de la Ville – Abbesses Paris
Scènes de fin d’année Théâtre de la Ville – Abbesses Paris mercredi 1 juillet 2026.
14h
Diplôme d’Études Chorégraphiques classique, jazz et contemporain
16h30
Performer les savoirs, travaux des disciplines complémentaires
17h30
Scènes ouvertes aux élèves des cycles spécialisés
et des cycles préparatoires à l’enseignement supérieur
Diplômes et spectacles de fin d’année en danse classique, jazz et contemporaine
Du mercredi 01 juillet 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T01:59:59+02:00
Date(s) :
Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis
Afficher la carte du lieu Théâtre de la Ville – Abbesses et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Concert de l’orchestre Elektra Église Saint-Eloi PARIS 14 juin 2026
- Roda Gira – Samba Nosso Encontro Studio de l’Ermitage Paris 14 juin 2026
- Aquaciné à la piscine Didot! Piscine Didot PARIS 14 juin 2026
- Carlos Napoles 5tet Le Melville Paris 14 juin 2026
- Jaguares Tropicales Les Eiders Paris 14 juin 2026