Scènes de la vie conjugale Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Scènes de la vie conjugale

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-14 20:00:00

fin : 2027-04-14 22:30:00

Date(s) :

2027-04-14 2027-04-15

Tout public

Scènes de la vie conjugale

Texte Ingmar Bergman

Mise en scène Arthur Nauzyciel

Malgré dix ans de mariage, deux enfants et une belle maison, l’image idéale d’un couple se ternit jusqu’à la brutale séparation qui révèlera les protagonistes à eux-mêmes afin de définir de nouveaux modes de relation.

Adaptation théâtrale de l’œuvre éponyme du réalisateur et homme de théâtre suédois Ingmar Bergman, Scènes de la vie conjugale raconte la rupture entre une femme et un homme qui avaient tout pour être heureux, lorsque Johan annonce à son épouse Marianne qu’il a rencontré une autre femme et qu’il veut s’en aller avec elle. Arthur Nauzyciel met en scène la déconstruction d’un couple, les apparences qui se fissurent et les mécanismes de domination derrière la façade d’un mariage prétendument comblé. Bénédicte Cerruti et Laurent Poitrenaux incarnent la violence et la douleur qui sourdent dans ce huis-clos d’un ménage bourgeois rattrapé par les rapports de force mais qui, une fois débarrassé des injonctions sociales, pourrait bien réinventer leur façon de s’aimer.

Parole du metteur en scène

Après La Dame aux camélias, Julius Caesar et Les Paravents, je poursuis mon exploration des mécanismes de domination en déplaçant le regard de la sphère publique vers le territoire clos du couple.

Arthur Nauzyciel

Dates

Mercredi 14 avril 20h

Jeudi 15 avril 20h

Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 15 ans

Durée estimée 2h30 .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Scènes de la vie conjugale

L’événement Scènes de la vie conjugale Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne