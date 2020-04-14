Scènes de la vie conjugale Comédie CDN de Reims Reims
mercredi 14 avril 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Scènes de la vie conjugale
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-14 20:00:00
fin : 2027-04-14 22:30:00
Date(s) :
2027-04-14 2027-04-15
Tout public
Scènes de la vie conjugale
Texte Ingmar Bergman
Mise en scène Arthur Nauzyciel
Malgré dix ans de mariage, deux enfants et une belle maison, l’image idéale d’un couple se ternit jusqu’à la brutale séparation qui révèlera les protagonistes à eux-mêmes afin de définir de nouveaux modes de relation.
Adaptation théâtrale de l’œuvre éponyme du réalisateur et homme de théâtre suédois Ingmar Bergman, Scènes de la vie conjugale raconte la rupture entre une femme et un homme qui avaient tout pour être heureux, lorsque Johan annonce à son épouse Marianne qu’il a rencontré une autre femme et qu’il veut s’en aller avec elle. Arthur Nauzyciel met en scène la déconstruction d’un couple, les apparences qui se fissurent et les mécanismes de domination derrière la façade d’un mariage prétendument comblé. Bénédicte Cerruti et Laurent Poitrenaux incarnent la violence et la douleur qui sourdent dans ce huis-clos d’un ménage bourgeois rattrapé par les rapports de force mais qui, une fois débarrassé des injonctions sociales, pourrait bien réinventer leur façon de s’aimer.
Parole du metteur en scène
Après La Dame aux camélias, Julius Caesar et Les Paravents, je poursuis mon exploration des mécanismes de domination en déplaçant le regard de la sphère publique vers le territoire clos du couple.
Arthur Nauzyciel
Dates
Mercredi 14 avril 20h
Jeudi 15 avril 20h
Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public dès 15 ans
Durée estimée 2h30 .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Scènes de la vie conjugale
L’événement Scènes de la vie conjugale Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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