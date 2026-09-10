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Scénettes Historiques !, Place des Fourneaux, Maincy

samedi 19 septembre 2026 · Place des Fourneaux · Maincy

Scénettes Historiques !, Place des Fourneaux, Maincy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place des Fourneaux
Adresse
Place des Fourneaux 77950 Maincy
Ville
77950 Maincy
Département
Seine-et-Marne

Scénettes Historiques ! Samedi 19 septembre, 14h00 Place des Fourneaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La compagnie ESTOCADE vous transporte dans le passé grâce à des scenettes inspirées de l’histoire locale.
Costumes, anecdotes et personnages d’autrefois redonnent vie au patrimoine de Maincy.

Place des Fourneaux Place des Fourneaux 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France https://maincy-journee-patrimoine.my.canva.site/
La compagnie ESTOCADE vous transporte dans le passé grâce à des scenettes inspirées de l’histoire locale.

©compagnie Estocade

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