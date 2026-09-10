Scénettes Historiques !, Place des Fourneaux, Maincy

Informations pratiques

Scénettes Historiques ! Samedi 19 septembre, 14h00 Place des Fourneaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La compagnie ESTOCADE vous transporte dans le passé grâce à des scenettes inspirées de l’histoire locale.

Costumes, anecdotes et personnages d’autrefois redonnent vie au patrimoine de Maincy.

Place des Fourneaux Place des Fourneaux 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France https://maincy-journee-patrimoine.my.canva.site/

La compagnie ESTOCADE vous transporte dans le passé grâce à des scenettes inspirées de l’histoire locale.

©compagnie Estocade