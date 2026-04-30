SCHUMANN – Concerto pour Violoncelle & Orchestre église Ste Marie des Batignolles Paris
SCHUMANN – Concerto pour Violoncelle & Orchestre église Ste Marie des Batignolles Paris samedi 6 juin 2026.
SCHUMANN – Concerto pour Violoncelle – Soliste Raphael Moraly
programme complété par
STRAUSS – Ouverture de la chauve-souris
ENESCO – Deuxième rhapsodie roumaine
DEBUSSY – Prélude à l’après-midi d’un faune
par LA PHILHARMONIE PARISIENNE DIRECTION – JÉRÔME SIMON
orchestre symphonique amateur créé en 2014, dirigé par Jérôme Simon: Violoniste et Chef d’Orchestre Professionnel. Cet orchestre, en résidence au Lycée La Rochefoucauld (Paris 7ème) propose chaque année 3 programmes différents des grandes œuvres, sans oublier des compositeurs ou œuvres moins connus.
Soliste : Raphael Moraly Violoncelle se forme très jeune aux CRR de Cergy-Pontoise et Rueil-Malmaison. Il poursuit ses études supérieures en Allemagne à la Hochschule für Musik de Fribourg, et à la HFMDK de Stuttgart où il obtient son Bachelor, puis termine sa formation supérieure à la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin où il obtient en 2017 son Master de Violoncelle. 2014, il est lauréat du Concours international de la Carl Orff Akademie. 2015, il remporte le 1er Prix du Concours International de Musique Don Vicenzo Vitti en Italie et Allemagne, le 1er Prix du Concours Carl Wendling de Musique de Chambre 2016 au sein du Quatuor Elouan.
par LA PHILHARMONIE PARISIENNE DIRECTION – JÉRÔME SIMON
Soliste : Raphael Moraly Violoncelle se forme en études supérieures en Allemagne Stuttgart et Berlin. il est lauréat de plusieurs Concours internationaaux en Allemagne et Italie.
Le samedi 06 juin 2026
de 15h30 à 16h30
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T15:30:00+02:00_2026-06-06T16:30:00+02:00
église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois, 75017 Paris
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