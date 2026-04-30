SCHUMANN – Concerto pour Violoncelle & Orchestre église Ste Marie des Batignolles Paris

SCHUMANN – Concerto pour Violoncelle – Soliste Raphael Moraly

programme complété par

STRAUSS – Ouverture de la chauve-souris

ENESCO – Deuxième rhapsodie roumaine

DEBUSSY – Prélude à l’après-midi d’un faune

par LA PHILHARMONIE PARISIENNE DIRECTION – JÉRÔME SIMON

orchestre symphonique amateur créé en 2014, dirigé par Jérôme Simon: Violoniste et Chef d’Orchestre Professionnel. Cet orchestre, en résidence au Lycée La Rochefoucauld (Paris 7ème) propose chaque année 3 programmes différents des grandes œuvres, sans oublier des compositeurs ou œuvres moins connus.

Soliste : Raphael Moraly Violoncelle se forme très jeune aux CRR de Cergy-Pontoise et Rueil-Malmaison. Il poursuit ses études supérieures en Allemagne à la Hochschule für Musik de Fribourg, et à la HFMDK de Stuttgart où il obtient son Bachelor, puis termine sa formation supérieure à la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin où il obtient en 2017 son Master de Violoncelle. 2014, il est lauréat du Concours international de la Carl Orff Akademie. 2015, il remporte le 1er Prix du Concours International de Musique Don Vicenzo Vitti en Italie et Allemagne, le 1er Prix du Concours Carl Wendling de Musique de Chambre 2016 au sein du Quatuor Elouan.

par LA PHILHARMONIE PARISIENNE DIRECTION – JÉRÔME SIMON



Soliste : Raphael Moraly Violoncelle se forme en études supérieures en Allemagne Stuttgart et Berlin. il est lauréat de plusieurs Concours internationaaux en Allemagne et Italie.

Le samedi 06 juin 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:30:00+02:00_2026-06-06T16:30:00+02:00

église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois, 75017 Paris



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