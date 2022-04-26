Science infuse, la parole aux jeunes scientifiques – 2022, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Science infuse, la parole aux jeunes scientifiques – 2022 26 – 30 avril 2022 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès avec le billet Expositions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-04-26T11:00:00+02:00 – 2022-04-26T17:00:00+02:00

Fin : 2022-04-30T11:00:00+02:00 – 2022-04-30T17:00:00+02:00

Mesurer l’activité cardiaque avec un matelas ? Cuisiner des oeufs durs sans chronomètre ? Faire des formes à trois dimensions à partir d’un objet à deux dimensions ? Faire des pâtes dans l’espace ? Tous ces sujets et bien d’autres sont à découvrir lors de cette semaine de programmation exceptionnelle.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Ils sont jeunes, ingénieurs, chercheurs, doctorants …. Ils viennent partager avec vous le quotidien de leur travail… science science-infuse