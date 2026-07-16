Scriptorium – deviens le maître du manuscrit, Médiathèque du centre-ville, Saint-Denis
dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque du centre-ville · Saint-Denis
Informations pratiques
Scriptorium – deviens le maître du manuscrit Dimanche 20 septembre, 15h00 Médiathèque du centre-ville Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
La médiathèque centre-ville de Saint-Denis vous invite le dimanche 20 septembre de 15h à 17h à une animation autour de l’univers du manuscrit médiéval.
Intitulée Scriptorium – deviens le maître du manuscrit, cette proposition invite le public à découvrir les arts de l’enluminure de deux façons complémentaires : en jouant au jeu vidéo Scriptorium, ou en personnalisant son propre carnet à l’aide de tampons encreurs inspirés des motifs médiévaux.
Médiathèque du centre-ville 4 Place de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France
Atelier découverte de l’enluminure avec le jeu vidéo Scriptorium et un temps créatif pour fabriquer son propre carnet
© DR
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