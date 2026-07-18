Sculpte ton parcours !, Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne, Dijon
dimanche 20 septembre 2026 · Atheneum, centre culturel de l'Université de Bourgogne · Dijon
Informations pratiques
Sculpte ton parcours ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Côte-d’Or
25 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
À l’occasion des Journées du patrimoine, ce projet propose une découverte originale de certaines œuvres d’art présentes sur le campus, à travers une marche ponctuée d’activités physiques en lien avec les œuvres rencontrées.
L’objectif est de montrer comment le mouvement peut dialoguer avec les œuvres monumentales, tout en mettant en lumière les artistes contemporains qui ont marqué le campus de leur empreinte.
L’activité physique devient ainsi un outil/ prétexte d’interprétation sensible : elle offre une manière différente de percevoir les œuvres, favorise une approche « in situ et en corps » en amenant un public à les découvrir de façon participative et dynamique.
TOUT PUBLIC
Inscription et informations à baptiste.cottard@u-bourgogne.fr
Rendez-vous dans la cour de l’atheneum
Atheneum, centre culturel de l’Université de Bourgogne Esplanade Erasme 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 39 52 20 http://atheneum.u-bourgogne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « baptiste.cottard@u-bourgogne.fr »}] [{« link »: « mailto:baptiste.cottard@u-bourgogne.fr »}] Inauguré en 1983, l’atheneum est l’un des quelques centres culturels à disposer d’un véritable équipement composé d’une salle de spectacles de 190 places assises, de deux salles d’expositions, d’un petit théâtre de 49 places, d’un café et des bureaux qui accueillent une équipe de professionnels de la culture.
L’atheneum fait partie du Pôle Culture de l’université de Bourgogne aux côtés des Editions Universitaires de Dijon (EUD), de l’Université pour Tous de Bourgogne (UTB) et de la Mission Culture Scientifique (MCS).
L’atheneum est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté et la ville de Dijon.
À l’occasion des Journées du patrimoine, ce projet propose une découverte originale de certaines œuvres d’art présentes sur le campus, à travers une marche ponctuée d’activités physiques en lien avec…
© Vincent Arbelet
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