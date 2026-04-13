Se vêtir à l’âge du Bronze : un dialogue inédit entre archéologues et étudiants en Fashion Design, Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis, Fontainebleau

Se vêtir à l’âge du Bronze : un dialogue inédit entre archéologues et étudiants en Fashion Design Samedi 6 juin, 11h30 Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

À l’occasion de l’exposition « Les Maîtres du Feu – L’âge du Bronze en France 2 300 – 800 av. J-C. », le musée d’Archéologie nationale – Domaine national du château de Saint-Germain-en-Laye s’est associé à l’école ESMOD Paris, Lyon, Bordeaux et Rennes pour une résidence d’été croisant création de mode, recherche historique et transmission culturelle. En juillet 2025, douze étudiants de deuxième année en Fashion Design ont investi un fablab créatif pour concevoir des vêtements et accessoires contemporains inspirés de l’âge du Bronze. La table-ronde reviendra sur ce projet d’éducation artistique et culturelle portée par le service développement culturel et des publics du MAN, en mettant en avant la singularité du projet à mi-chemin entre recherche et création.

Château de Fontainebleau – vestibule Saint-Louis Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

.