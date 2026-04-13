Se vêtir, s’approprier, paraître. Archéologues, érudits et collectionneurs d’antiques face à la mode, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau

Se vêtir, s’approprier, paraître. Archéologues, érudits et collectionneurs d’antiques face à la mode Vendredi 5 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Comment les archéologues, érudits et collectionneurs se sont-ils emparés de ce sujet au XIXe siècle ? À travers le vêtement des archéologues, les premières études dédiées au vêtement grec ou la collection d’œuvres antiques liées au monde de la parure, cette table ronde sera l’occasion d’aborder trois regards historiographiques complémentaires et originaux sur les rapports entre la mode et l’archéologie.

Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

.