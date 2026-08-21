SEAMUS & CAOIMHE + RIOGHNACH CONNOLLY, La Clé Des Champs, Plaisir
samedi 28 novembre 2026 · La Clé Des Champs · Plaisir
Informations pratiques
SEAMUS & CAOIMHE + RIOGHNACH CONNOLLY Samedi 28 novembre, 20h30 La Clé Des Champs Yvelines
Plein tarif 22€ / Abonné 18€ / – 26ans 14€ / – 12ans 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T21:30:00+01:00
Séamus & Caoimhe
Des arrangements uniques de chansons irlandaises. Deux multi-instrumentistes irlandais accomplis, lauréats de All Ireland. Leur nterprétation en 2022 de la complainte Anach Cuain est devenue virale dans le monde entier.
Rioghnach Connolly
Nominée aux RTÉ Folk Awards dans la catégorie Meilleure Chanteuse Folk, elle a foulé les scènes du monde entier.
Douée pour le chant et la flûte, empreinte des influences traditionnelles irlandaises, elle puise avec bonheur dans le folk, la soul, le hip-hop, le jazz et le blues pour créer une musique unique et merveilleusement libre.
La Clé Des Champs 13 Rue Romain Rolland 78370 Plaisir Plaisir 78370 Yvelines Île-de-France 01 30 07 60 60 https://www.lacledeschamps-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4042 »}]
Concert Irlande
(c) ROSTER-SLIDER-SITE1
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