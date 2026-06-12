Séance de boxe adaptée Centre Sportif Jules Noël PARIS

Une séance de boxe adaptée sera proposée par l’association Up Sport ! au centre sportif Jules Noël le mercredi 12 août de 17h00 à 18h00 sur la base de loisirs estivale du 14ème.

Cette séance est gratuite. Elles sera assurée par une enseignante en Activité Physique Adaptée.

Pour toute question ou inscription, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : contact@unispourlesport.paris

La base de loisirs du 14ème au centre sportif Jules Noël accueillera une séance de boxe adaptée d’une heure à destination des seniors.

Le mercredi 12 août 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-12T20:00:00+02:00

fin : 2026-08-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-12T17:00:00+02:00_2026-08-12T18:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS



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