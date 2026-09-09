Séance de cinéma : Les Mariés de l’an deux, Espace Henri Georges Clouzot, La Crèche

Informations pratiques

Séance de cinéma : Les Mariés de l’an deux Samedi 19 septembre, 18h00 Espace Henri Georges Clouzot Deux-Sèvres

Tarif unique : 5€. 220 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Pour faire le lien avec l’exposition « L’architecture civile de l’avenue de Paris » et le XVIIIe siècle, le cinéma Henri-Georges-Clouzot propose une projection du film Les Mariés de l’an deux, avec Marlène Jobert et Jean-Paul Belmondo.

Projection samedi 19 septembre à 18h.

Espace Henri Georges Clouzot Place du Champ de Foire, 79260, La Crèche La Crèche 79260 Coutières Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 27 15 17 51 http://ville-lacreche.fr L’Espace Henri Georges Clouzot est un lieu pluriculturel municipal. Il accueille un cinéma et une association de Théâtre. L’Espace Henri Georges Clouzot est situé en cœur de ville aux abords d’un grand parking

Pour faire le lien avec l’exposition « Larchitecture Civile de l’avenue de Paris »,et le XVIII ième siécle le cinéma Henri Georges Clouzot programme une projection du film « Les Mariés de l’An II » avec…

©Affiche de cinéma