Séance de cinéma L’être aimé (VO) Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
vendredi 10 juillet 2026 · Auditorium Cziffra · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Séance de cinéma L’être aimé (VO)
Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 23:15:00
Date(s) :
2026-07-10
Drame français de Rodrigo Sorogoyen qui explore la relation entre un metteur en scène exigeant et sa fille. Porté par Javier Bardem, le récit interroge les rapports de pouvoir au sein de l’industrie du cinéma. 2h16. Par le Cinéparc du Livradois-Forez.
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Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 58 00
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English :
A French drama by Rodrigo Sorogoyen that explores the relationship between a demanding film director and his daughter. Starring Javier Bardem, the film examines power dynamics within the film industry. 2h16. Presented by Cinéparc du Livradois-Forez.
L’événement Séance de cinéma L’être aimé (VO) La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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