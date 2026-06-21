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AGENDA · La Chaise-Dieu

Séance de cinéma L’être aimé (VO) Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

vendredi 10 juillet 2026 · Auditorium Cziffra · La Chaise-Dieu

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Auditorium Cziffra
Adresse
12, Place Lafayette
Ville
43160 La Chaise-Dieu
Département
Haute-Loire
Tarif
3.5 3.5 3.5

La Chaise-Dieu

Séance de cinéma L’être aimé (VO)

Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10 23:15:00

Date(s) :
2026-07-10

Drame français de Rodrigo Sorogoyen qui explore la relation entre un metteur en scène exigeant et sa fille. Porté par Javier Bardem, le récit interroge les rapports de pouvoir au sein de l’industrie du cinéma. 2h16. Par le Cinéparc du Livradois-Forez.
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Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 58 00 

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English :

A French drama by Rodrigo Sorogoyen that explores the relationship between a demanding film director and his daughter. Starring Javier Bardem, the film examines power dynamics within the film industry. 2h16. Presented by Cinéparc du Livradois-Forez.

L’événement Séance de cinéma L’être aimé (VO) La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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