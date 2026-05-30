Séance de dédicaces de Guy Fossat Mâcon se souvient de Lamartine commémorations et fêtes . Office de Tourisme Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Séance de dédicaces de Guy Fossat Mâcon se souvient de Lamartine commémorations et fêtes .

Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Séance de dédicaces de Guy Fossat Mâcon se souvient de Lamartine commémorations et fêtes .

Mâcon se souvient de Lamartine Commémorations et Fêtes

Lamartine a été honoré de son vivant à de multiples reprises. Ensuite, célébrations solennelles ou fêtes conviviales se sont succédé. Les quelques pages de ce livre retracent leur chronologie dans les années 1961-2019.

Né à Avignon en 1942, dans le Vaucluse, Guy Fossat explore, depuis sa retraite, la vie et l’œuvre de Lamartine ainsi que celle de son entourage, notamment de son épouse Marianne.

De ces recherches est né son dernier ouvrage, Mâcon se souvient de Lamartine. Commémorations et Fêtes , qui retrace près de soixante ans d’hommages et de manifestations organisés à Mâcon.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Guy Fossat pour une séance de dédicaces, une belle occasion d’échanger avec l’auteur de cet ouvrage et de redécouvrir l’héritage de Lamartine à travers la mémoire de sa ville natale.

L’ouvrage sera disponible et à la vente à l’accueil de l’Office de Tourisme. .

Office de Tourisme 1 Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07

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L’événement Séance de dédicaces de Guy Fossat Mâcon se souvient de Lamartine commémorations et fêtes . Mâcon a été mis à jour le 2026-08-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)