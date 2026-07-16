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Séance de films muets en ciné-concert, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Fondation Jérôme Seydoux-Pathé · Paris

Séance de films muets en ciné-concert, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé
Adresse
73 avenue des Gobelins 75013 Paris
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
Capacité de la salle 66 places, sans réservation.

Séance de films muets en ciné-concert 19 et 20 septembre Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris

Capacité de la salle 66 places, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Films muets en ciné-concerts
La salle Charles Pathé, dédiée aux films muets tout au long de l’année, présentera pendant ces deux jours un programme de films Pathé, numérisés par la Fondation Pathé et témoignant de la variété du catalogue (séance d’environ 30 minutes). Les séances sont accompagnées au piano par les élèves de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris).

Séances :
10h30 – 11h30 – 12h30 -13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 – 17h30

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France 01 83 79 18 96 http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, reconnue d’utilité publique en 2006, œuvre à la conservation et à la mise à disposition du public du patrimoine historique de la société Pathé. Derrière la façade sculptée par Auguste Rodin vers 1869, l’architecte Renzo Piano a édifié une coque de cinq étages recouvertes de 5000 volets protecteurs. Élevé au milieu d’un jardin, le bâtiment contemporain a été inauguré en septembre 2014 et abrite désormais le nouveau siège de la Fondation. Métro Gobelins ou Place d’Italie
Projections

© Fondation Pathé

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