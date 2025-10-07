Séance de gym douce Salle de danse de la Halle des Sports Saugues

Séance de gym douce

Salle de danse de la Halle des Sports 600 avenue du Gévaudan Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-08 14:30:00

fin : 2026-06-24 15:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Séance de gym douce avec l’Association de Gymnastique d’Entretien.

.

Salle de danse de la Halle des Sports 600 avenue du Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes accueil@saugues.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gentle gymnastics session with the Association de Gymnastique d’Entretien.

L’événement Séance de gym douce Saugues a été mis à jour le 2025-10-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier