Séance de gym douce Salle de danse de la Halle des Sports Saugues
Séance de gym douce Salle de danse de la Halle des Sports Saugues jeudi 8 octobre 2026.
Séance de gym douce
Salle de danse de la Halle des Sports 600 avenue du Gévaudan Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-08 14:30:00
fin : 2026-06-24 15:30:00
Date(s) :
2026-10-08
Séance de gym douce avec l’Association de Gymnastique d’Entretien.
.
Salle de danse de la Halle des Sports 600 avenue du Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes accueil@saugues.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gentle gymnastics session with the Association de Gymnastique d’Entretien.
L’événement Séance de gym douce Saugues a été mis à jour le 2025-10-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier