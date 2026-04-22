Séance de Psychomotricité Relais Petite Enfance Lapte
Séance de Psychomotricité Relais Petite Enfance Lapte mercredi 6 mai 2026.
Lapte
Séance de Psychomotricité
Relais Petite Enfance Le bourg Lapte Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:30:00
fin : 2026-05-06 17:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Séance de psychomotricité encadrée par une psychomotricienne pour les jeunes enfants à partir de 3 mois
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Relais Petite Enfance Le bourg Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr
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English :
Psychomotricity sessions with a psychomotricist for young children from 3 months of age
L’événement Séance de Psychomotricité Lapte a été mis à jour le 2026-04-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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