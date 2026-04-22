Séance de Psychomotricité Relais Petite Enfance Lapte

Lapte

Séance de Psychomotricité

Relais Petite Enfance Le bourg Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:30:00

fin : 2026-05-06 17:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Séance de psychomotricité encadrée par une psychomotricienne pour les jeunes enfants à partir de 3 mois

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Relais Petite Enfance Le bourg Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr

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English :

Psychomotricity sessions with a psychomotricist for young children from 3 months of age

L’événement Séance de Psychomotricité Lapte a été mis à jour le 2026-04-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire