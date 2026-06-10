Séance de renforcement musculaire Centre Sportif Jules Noël PARIS
Séance de renforcement musculaire Centre Sportif Jules Noël PARIS mercredi 8 juillet 2026.
3 séances de renforcement musculaire sont proposées au centre sportif Jules Noël les mercredis 8, 15 et 22 juillet de 17h00 à 18h00 sur la base de loisirs estivale du 14ème.
Ces séances sont gratuites. Elles sont assurées par des enseignants en Activité Physique Adaptée
Pour toute question ou inscription, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : contact@unispourlesport.paris
La base de loisirs du 14ème au centre sportif Jules Noël accueillera une séance de renforcement musculaire d’une heure à destination des seniors.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T17:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00
Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS
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