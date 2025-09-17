Séance découverte Tchoukball Gymnase du Lycée Turgot PARIS

Séance découverte Tchoukball Gymnase du Lycée Turgot PARIS mercredi 17 septembre 2025.

Le Tchoukball est un sport collectif qui se joue avec une balle, sans interception ou gène de l’adversaire, et où on ne tire pas dans les buts, mais sur un trampoline incliné.

C’est aussi un des rares sports mixtes : hommes et femmes jouent ensemble sur le terrain.

Envie de voir à quoi cela ressemble? Entre potes, en couple ou en solo, rendez vous 20h20 devant le lycée Turgot :

69 rue de Turbigo Paris 3ème.

Si tu as envie de découvrir un sport original, dynamique et bon esprit, viens participer aux entrainement de Tchoukball du PFTBC !

Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 01 juillet 2026 :

mercredi

de 20h30 à 22h30

Fermé du samedi 18 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026

Fermé du samedi 21 février 2026 au dimanche 08 mars 2026

Fermé du samedi 20 décembre 2025 au dimanche 04 janvier 2026

Fermé du samedi 18 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025

gratuit



Séances Découverte : 3 séances gratuites pour découvrir le TchoukBall !





Prix de l’adhésion à l’année :

– Plein tarif : 50 euros

– Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) : 35 euros

Public adultes.

Gymnase du Lycée Turgot 69 rue de Turbigo 75003 PARIS

https://tchoukball.paris paristchouk@gmail.com https://www.facebook.com/ParisFirstTchoukballClub https://www.facebook.com/ParisFirstTchoukballClub