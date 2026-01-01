Séance ludique : Mille et une féeries Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris jeudi 1 janvier 2026.

La Fondation a sorti de son coffre quelques trésors aux couleurs flamboyantes, aux trucages extraordinaires et aux décors somptueux qui n’ont rien à envier au numérique.

Plongez dans un univers merveilleux peuplé de rêves ensorcelants, de créatures fantastiques et d’aventures rocambolesques dignes des contes des Mille et Une Nuits ! Comme au temps du muet, un pianiste improvise en direct une musique enchanteresse qui ravira les oreilles des petits comme des grands.

La séance est accompagnée par un pianiste issu de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (CNSMDP).

Les dates :

– jeudi 26 février à 14h30

– jeudi 23 avril à 14h30

– samedi 6 juin à 11h

Mais qui a dit que les premiers films étaient tout gris et ennuyeux ? Voici une séance spéciale qui vous démontre l’inverse et vous en met plein les yeux !

Du jeudi 01 janvier 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

payant

Billet couplé 1 séance de cinéma + accès aux espaces d’exposition :

De 4 à 7 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2026-07-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

https://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/event/2707 +33183791896 contact@fondationpathe.com https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/ https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/



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