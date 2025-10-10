Séance mensuelle de cinéma à l’Arsénic Gindou

Séance mensuelle de cinéma à l’Arsénic Gindou vendredi 10 octobre 2025.

Séance mensuelle de cinéma à l’Arsénic

L’Arsénic Gindou Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Début : 2025-10-10 20:30:00

2025-10-10 2025-11-14 2025-11-28 2025-12-12

Tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, Gindou Cinéma, en collaboration avec Ciné Lot, vous propose une séance de cinéma à l’Arsénic de Gindou.

Cette séance sera soit en lien avec la programmation de la Saison Culturelle, en lien avec des événements nationaux ou régionaux ou sans autre lien que des films que nous souhaitons soutenir et que nous aurions aimé programmer au festival sans y parvenir.

Retrouvez-nous à l’Arsénic, pour prolonger le festival toute l’année !

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie

English :

Every second Friday of the month, Gindou Cinéma, in collaboration with Ciné Lot, offers you a film screening at the Arsénic in Gindou.

These screenings are either linked to the Cultural Season program, to national or regional events, or to films we’d like to support and which we’d like to have programmed at the festival but can’t.

Join us at the Arsénic to extend the festival all year round!

German :

An jedem zweiten Freitag im Monat bietet Ihnen Gindou Cinéma in Zusammenarbeit mit Ciné Lot eine Filmvorführung im Arsénic in Gindou an.

Diese Vorstellung wird entweder mit dem Programm der Kultursaison in Verbindung stehen, mit nationalen oder regionalen Veranstaltungen oder ohne andere Verbindung als Filme, die wir unterstützen möchten und die wir gerne auf dem Festival gezeigt hätten, es aber nicht geschafft haben.

Besuchen Sie uns im Arsénic, um das Festival das ganze Jahr über zu verlängern!

Italiano :

Ogni secondo venerdì del mese, Gindou Cinéma, in collaborazione con Ciné Lot, vi propone una proiezione di film all’Arsénic di Gindou.

La proiezione sarà legata al programma della Stagione culturale, a eventi nazionali o regionali, o a film che vorremmo sostenere e che avremmo voluto proiettare al festival ma non abbiamo potuto farlo.

Venite a trovarci all’Arsénic, per mantenere il festival tutto l’anno!

Espanol :

Cada segundo viernes de mes, Gindou Cinéma, en colaboración con Ciné Lot, le propone una proyección en el Arsénic de Gindou.

Esta proyección estará vinculada a la programación de la Temporada Cultural, a eventos nacionales o regionales, o a películas que nos gustaría apoyar y que nos hubiera gustado proyectar en el festival pero no hemos podido.

Venga a vernos al Arsénic, ¡para que el festival siga funcionando todo el año!

