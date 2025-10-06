Un genre de festival Surimpressions par Léo Bourdet Untitled (Some Faggy Gestures) par Andrea Givanovitch Gindou

Un genre de festival Surimpressions par Léo Bourdet Untitled (Some Faggy Gestures) par Andrea Givanovitch

Soirée partagée entre Surimpressions par Léo Bourdet qui est en cours de création et Untitled par Andrea Givanovitch où ces solos chorégraphiques s'enchaînent.

Pour sa première création chorégraphique, Léo Bourdet, danseur issu de la formation Extensions du CDCN de Toulouse Occitanie convoque ses deux passions, la danse et le cinéma, pour faire émerger des réminiscences d’images de corps mouvants, de visages habités, d’acteurs et d’actrices et de leur capacité à changer rapidement d’état. Avec Surimpressions, il présente une étape de travail, la création finale du solo étant prévue plus tard dans l’année.

Dans ce premier solo Untitled, Andrea Givanovitch pose un regard poétique et politique sur son corps queer. En rendant hommage aux artistes militant.e.s LGBTQIA+ qui ont façonné son engagement, il fait voler en éclat la caricature et les normes.

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie

English :

An evening divided between Surimpressions by Léo Bourdet, which is currently being created, and Untitled by Andrea Givanovitch, where these choreographic solos follow one another

