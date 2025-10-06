Un genre de festival Couronner les vainqueurs par Cla Boyriven Gindou

Un genre de festival Couronner les vainqueurs par Cla Boyriven

Couronner les vainqueurs est une conférence dans laquelle on parlera de l’histoire de la participation des femmes aux Jeux Olympiques, où l’on parlera d’interdictions, de luttes, d’oppressions, de records et de performances aussi, de tests de féminité et de taux de testostérone, où l’on se posera des questions de genre, de bi-catégorisation, d’illusion d’égalité, où l’on ira plus vite, plus haut, plus fort avec des pionnières, des héroïnes, des reines et des militantes…

C’est une conférence pour celles et ceux qui n’y connaissent rien au sport et pour les fanatiques de la compétition, pour celles qui s’en fichent, pour ceux qu’on ne verra jamais courir et pour les dingues du marathon, pour les néophytes en tout, pour les passionnés d’histoire, pour les féministes et pour ceux qui ne savent pas où se placer, pour les anti-J.O

