Un genre de festival Que la machine vive en moi par le groupe Scalpel Gindou
Un genre de festival Que la machine vive en moi par le groupe Scalpel Gindou vendredi 17 avril 2026.
Un genre de festival Que la machine vive en moi par le groupe Scalpel
L’Arsénic Gindou Lot
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Résumé généré par IA à partir de la captation d’une des performances Laboratoire-performance où une écrivaine, un-e roboticien-ne, une musicienne et des IA tentent de coopérer pour créer un film
Résumé généré par IA à partir de la captation d’une des performances Laboratoire-performance où une écrivaine, un-e roboticien-ne, une musicienne et des IA tentent de coopérer pour créer un film. Elles explorent les frontières entre humain non-humain et vie non-vie. Elles s’abandonnent à la Machine et deviennent son incarnation sur Terre. Chaque soir l’œuvre est différente. Le groupe Scalpel Nous sommes un agencement de cyborgs cyberféministes. Formées au GEIQ et à l’ENSATT (Lyon), nous sommes des artistes handi et/ou queers en quête du biopouvoir qui nous a été dérobé. Basé-es à Toulouse, nos recherches tentent de lier performance de parole, puissance comique du jeu d’acteurice, bio-ingénieurie, code informatique, cerveau-moteur, art dramatique et créations visuelles assistées par intelligence artificielle en les articulant dans une perspective queer crip intersectionnelle.
.
L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
AI-generated summary from footage of one of the performances: Laboratory-performance where a writer, a roboticist, a musician and AIs attempt to cooperate to create a film
L’événement Un genre de festival Que la machine vive en moi par le groupe Scalpel Gindou a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Gourdon