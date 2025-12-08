Un genre de festival Création chorale participative autour de deux textes de Ronan Mancec Gindou

Un genre de festival Création chorale participative autour de deux textes de Ronan Mancec

Salle des fêtes Gindou Lot

Invité la saison passée pour le projet Les Mamies Guitares porté par le collectif Freddy Morezon, Ronan Mancec est auteur de théâtre, traducteur et chanteur. Sa pièce Le gardien de mon frère (prix Text’enjeux 2021 et prix de la pièce de théâtre Armand Gatti 2021) aborde les questions du harcèlement et de l’homophobie intrafamiliale à travers le prisme du “poids des mots”, de la violence de l’insulte. Théorie de la forêt sombre est une exploration du personnage du grand frère harceleur rencontré dans Le Gardien de mon frère , une plongée dans ses pensées, ses fréquentations et ses rêves.

La Cie Totem Recidive, de son côté, prépare une nouvelle création, Incendié , qui abordera la question de l’homophobie en milieu rural.

Le “genre” de festival leur a proposé de se rencontrer pour préparer deux lectures théâtralisées de ces textes, qui pourront servir de support à des débats passionnés. Et comme Ronan est également passionné de chant, et qu’on avait envie de profiter de la présence de Mathieu Jedrazak, chanteur lyrique, on a eu l’idée fofolle d’intégrer une chorale à ces lectures… .

Salle des fêtes Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

Ronan Mancec is a playwright, translator and singer who was invited last season to take part in the Les Mamies Guitares project organized by the Freddy Morezon collective

