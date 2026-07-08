Informations pratiques

Loches

Séances Découverte de la Réflexologie

Loches Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 40 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:30:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08

Je propose des séances découverte de la réflexologie. Techniques réflexologie plantaire ou palmaire. Les tarifs sont proposés avec une remise pour rendre accessible au plus grand nombre cette pratique de bien-être au naturel.

Je propose des séances découverte de la réflexologie. Techniques réflexologie plantaire ou palmaire. Les tarifs sont proposés avec une remise pour rendre accessible au plus grand nombre cette pratique de bien-être au naturel. 20 .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 80 26 00 deneux_sylvie@yahoo.fr

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English :

I offer introductory reflexology sessions. Techniques: foot or hand reflexology. Rates are offered at a discount to make this natural wellness practice accessible to as many people as possible.

L’événement Séances Découverte de la Réflexologie Loches a été mis à jour le 2026-07-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire