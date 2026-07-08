Séances Découverte de la Réflexologie Loches
samedi 18 juillet 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Séances Découverte de la Réflexologie
Loches Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 40 EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08
Je propose des séances découverte de la réflexologie. Techniques réflexologie plantaire ou palmaire. Les tarifs sont proposés avec une remise pour rendre accessible au plus grand nombre cette pratique de bien-être au naturel.
Je propose des séances découverte de la réflexologie. Techniques réflexologie plantaire ou palmaire. Les tarifs sont proposés avec une remise pour rendre accessible au plus grand nombre cette pratique de bien-être au naturel. 20 .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 80 26 00 deneux_sylvie@yahoo.fr
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English :
I offer introductory reflexology sessions. Techniques: foot or hand reflexology. Rates are offered at a discount to make this natural wellness practice accessible to as many people as possible.
L’événement Séances Découverte de la Réflexologie Loches a été mis à jour le 2026-07-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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