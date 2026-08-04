Seban + Juliette Jouan en concert Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

Seban + Juliette Jouan en concert

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Entre envolées pop et confidences mélancoliques, Seban explore les émotions et les mécanismes humains qui nous bouleversent. Il propose une chanson française portée par une introspection tout aussi personnelle qu’universelle.

SEBAN

Entre envolées pop et confidences mélancoliques, Seban explore les émotions et les mécanismes humains qui nous bouleversent. Il propose une chanson française portée par une introspection tout aussi personnelle qu’universelle. L’intimité du piano-voix rencontre la profondeur d’une musique synthétique et aérienne influencée par Christophe, Gaëtan Roussel ou les derniers albums de Raphaël.

JULIETTE JOUAN

Parmi les différentes facettes de Juliette Jouan, on trouve celle de la pianiste esquissant des mélodies qui s’envolent sur des arrangements épurés. Mais aussi celle de la nerd, de la musique sur ordinateur, repoussant les limites de la chanson française avec ingéniosité. Entourée de ses claviers, elle nous plonge dans des morceaux intimes qui secouent et qui bercent, sans artifices. .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Seban + Juliette Jouan en concert

Through a blend of uplifting pop and melancholic confessions, Seban explores the emotions and human dynamics that move us deeply. He offers French chanson driven by an introspection that is as personal as it is universal.

L’événement Seban + Juliette Jouan en concert Caen a été mis à jour le 2026-07-30 par Calvados Attractivité