Seban + Juliette Jouan en concert Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen
vendredi 6 novembre 2026 · Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) · Caen
Informations pratiques
Caen
Seban + Juliette Jouan en concert
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Entre envolées pop et confidences mélancoliques, Seban explore les émotions et les mécanismes humains qui nous bouleversent. Il propose une chanson française portée par une introspection tout aussi personnelle qu’universelle.
SEBAN
Entre envolées pop et confidences mélancoliques, Seban explore les émotions et les mécanismes humains qui nous bouleversent. Il propose une chanson française portée par une introspection tout aussi personnelle qu’universelle. L’intimité du piano-voix rencontre la profondeur d’une musique synthétique et aérienne influencée par Christophe, Gaëtan Roussel ou les derniers albums de Raphaël.
JULIETTE JOUAN
Parmi les différentes facettes de Juliette Jouan, on trouve celle de la pianiste esquissant des mélodies qui s’envolent sur des arrangements épurés. Mais aussi celle de la nerd, de la musique sur ordinateur, repoussant les limites de la chanson française avec ingéniosité. Entourée de ses claviers, elle nous plonge dans des morceaux intimes qui secouent et qui bercent, sans artifices. .
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Seban + Juliette Jouan en concert
Through a blend of uplifting pop and melancholic confessions, Seban explores the emotions and human dynamics that move us deeply. He offers French chanson driven by an introspection that is as personal as it is universal.
L’événement Seban + Juliette Jouan en concert Caen a été mis à jour le 2026-07-30 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Faire de la photographie avec du café ! Musée de Normandie Caen 4 août 2026
- Lectures de contes africains au Mémorial de Caen Le Mémorial de Caen Caen 4 août 2026
- Concert Happy Hour Stefiemaz & Co The People Caen Caen 4 août 2026
- Concerts du Grand Cheval Lyra Place Saint-Pierre Caen 6 août 2026
- Éclat(s) de Rue 2026 Ültimätä Caen 6 août 2026