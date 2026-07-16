Sécantes_colloque, Grandes serres de Pantin, Pantin

Informations pratiques

Sécantes_colloque Samedi 5 juin 2027, 15h00 Grandes serres de Pantin Seine-Saint-Denis

80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-05T15:00:00+02:00 – 2027-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2027-06-05T15:00:00+02:00 – 2027-06-05T17:00:00+02:00

Sécantes est une exposition collective portée par cinq artistes femmes du collectif Diamètre 15 Montreuil : Celia Boulesteix, Flavie L.T, Julie Laporte, Bérénice Lefebvre et Léa Rivera Hadjes et une commissaire d’exposition Marie Auger. Le projet se déploie en deux temps complémentaires. Une première exposition est prévue au dernier trimestre 2026 dans le nouvel espace d’exposition du collectif à Montreuil, faisant l’objet de cette demande de subvention. Elle sera suivie en 2027 d’une seconde version, enrichie et développée, présentée aux Grandes Serres de Pantin.

Le projet d’exposition Sécantes explore la photographie comme matière expérimentale en dialogue avec le volume et l’espace. À travers des pratiques variées (argentique, numérique, sérigraphie, gravure, transferts), elles dépassent les normes de l’image traditionnelle pour privilégier une approche sensible, libre et processuelle. L’exposition met en regard leurs univers dans une scénographie immersive, accompagnée d’une réflexion curatoriale sur l’expérience photographique. Conçue comme un espace de partage, elle propose table ronde, visites guidées et ateliers. Un fanzine collaboratif, pensée comme une extension curatoriale et distribué gratuitement, mais surtout, une édition enrichie présentée au moment de la table ronde pensée sous forme d’un colloque avce plusieurs invitations de professionel.les.

La table ronde constitue un autre temps fort de cette programmation. Elle est conçue comme un espace de réflexion approfondie autour des pratiques contemporaines de la photographie et de leurs hybridations. Elle réunira les cinq artistes de l’exposition Sécantes, ainsi que la commissaire Marie Auger et sera animée par Audrey Illouz – critique d’art qui a développée un travail curatorial portant sur le médium photographique, aujourd’hui responsable de la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Elle pourra faire l’objet d’un enregistrement, constituant une ressource pour la documentation du projet et pour sa valorisation ultérieure, notamment dans le cadre du second volet de l’exposition et donner lieu à un podcast.

Grandes serres de Pantin 1 Rue du Cheval Blanc, 93500 Pantin Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France https://lesgrandesserresdepantin.com/le-projet https://www.instagram.com/lesgrandesserres/ [{« type »: « email », « value »: « diametre15.bicentenaire@gmail.com »}] https://www.diametre15.com Mobilisé pour créer de nouveaux liens entre l’art et la ville, Alios accueille depuis 2017 des artistes en résidence ou invités. Les Grandes-Serres de Pantin s’ouvrent aussi pour des tournages, des shooting photo et des défilés et récemment pour la Nuit Blanche et les Journées du Patrimoine.

Une Halle Industrielle réhabilitée où se mêlent cultures, savoir-faire et transmission.

Les Grandes-Serres de Pantin, c’est à la fois un lieu de commerces, d’artisanat, de sport, de musique, d’art et services du quotidien, dédié à un public pluriel : entrepreneurs, riverains, étudiants, acteurs associatifs et culturels, entreprises, …

11 000 m² d’activités sont abrités dans la grande halle publique, près du Canal de l’Ourcq, auxquels s’ajoutent près de 3000 m² d’activités dans les rez-de-chaussée des bâtiments de bureaux : atelier de vélo, artisans, espaces d’exposition … Des rues animées qui font des Grandes-Serres un vrai projet de quartier. Accès M°5 Église de Pantin direction Bobigny – Pablo Picasso

Tram T3b Delphine Seyrig

Sécantes est une exposition collective portée par cinq artistes femmes du collectif Diamètre 15 Montreuil : Celia Boulesteix, Flavie L.T, Julie Laporte, Bérénice Lefebvre et Léa Rivera Hadjes et une …

©Margot Duvivier