Secret Caennais #3 Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen
vendredi 25 septembre 2026 · Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) · Caen
Informations pratiques
Caen
Secret Caennais #3
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Venez profiter de la troisième édition du mini festival organisé par Doucheoff.
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Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Secret Caennais #3
Come and enjoy the third edition of the mini-festival organised by Doucheoff.
L’événement Secret Caennais #3 Caen a été mis à jour le 2026-07-24 par Calvados Attractivité
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