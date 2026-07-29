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Secret Caennais #3 Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

vendredi 25 septembre 2026 · Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) · Caen

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge)
Adresse
9 rue Neuve Bourg l'Abbé
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

Secret Caennais #3

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Venez profiter de la troisième édition du mini festival organisé par Doucheoff.
Venez profiter de la troisième édition du mini festival organisé par Doucheoff.   .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35  contact@amavada.com

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English : Secret Caennais #3

Come and enjoy the third edition of the mini-festival organised by Doucheoff.

L’événement Secret Caennais #3 Caen a été mis à jour le 2026-07-24 par Calvados Attractivité

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