Secret Caennais #3 Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

Secret Caennais #3

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Venez profiter de la troisième édition du mini festival organisé par Doucheoff.

Venez profiter de la troisième édition du mini festival organisé par Doucheoff. .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Secret Caennais #3

Come and enjoy the third edition of the mini-festival organised by Doucheoff.

L’événement Secret Caennais #3 Caen a été mis à jour le 2026-07-24 par Calvados Attractivité