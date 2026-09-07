Secrets et mystères de la cathédrale Saint-Spire, Cathédrale Saint-Spire, Corbeil-Essonnes

Informations pratiques

Secrets et mystères de la cathédrale Saint-Spire Samedi 19 septembre, 17h30 Cathédrale Saint-Spire Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Douze voix comptent l’histoire étonnante de cet édifice depuis 12 endroits différents du lieu.

En partenariat avec le Société Historique et Archéologique de l’Essonne et du Hurepoix.

À partir de 7 ans.

Cathédrale Saint-Spire Cloître Saint-Spire, 91100 Corbeil-Essonnes, France Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 64 96 23 97 http://www.office-tourisme-essonne.com Centre ville. Parkings à proximité.

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