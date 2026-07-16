SECRETS, Palais des Congrès, Digne-les-Bains

Informations pratiques

SECRETS Vendredi 12 février 2027, 20h30 Palais des Congrès Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 20 à 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-12T20:30:00+01:00 – 2027-02-12T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-12T20:30:00+01:00 – 2027-02-12T21:30:00+01:00

Compagnie de Cirque « eia »

Spectacle de cirque contemporain de salle pour cinq acrobates, Secrets est la nouvelle création 2026 de la Compagnie de Cirque Eia.

Avec Secrets nous nous interrogerons sur l’inexorabilité du temps qui passe et les transformations qu’il provoque, en nous attachant plus particulièrement à rendre visibles et mettre en valeur les choses que souvent l’on cache.

Et si le temps venait à manquer ?

Que demanderions-nous à notre dernière étoile filante ?

Mise en scène : Armando Rabanera Muro et Fabrizio Giannini

Dramaturgie : Francesca Lissia, Fabrizio Giannini, Armando Rabanera Muro

Création et interprétation: Fabrizio Giannini, Cèlia Marcé Oller, Maria Palma Borràs, Armando Rabanera Muro, Manel Rosés Moretó

Chorégraphie : Michelle Man

Aide à l’écriture : Roberto Magro

Direction musicale : Cristiano et Davide Della Monica

Création lumières : Thomas Bourreau

Scénographie : Compagnie de Cirque “eia” – Armando Rabanera Muro, Oscar de Paz

Costumes : Rosa Solé

Collaborations artistiques : Ezra Groenen, Albin Warette, Piet Van Dycke

Communication : Eva Romero

Photographie : Natacha Elmir

Production : Compagnie de Cirque “eia”

Coproductions : GREC Festival de Barcelone, Festival Temporada Alta, El Canal – Centre de création des arts du spectacle Salt/Girona, UP! Circus and performing arts (BEL), Archaos Pôle National Cirque Marseille (FRA), Theater op de Markt – Dommelhof (BEL), La Maison/Nevers – Scène conventionnée Art en territoire (FRA), EKO Pirineus de Circ, Teatre Tarragona, La Strada Graz (AUS), ATOLL Festival – Zirkus im Tollhaus (ALE), Flic Scuola di Circo di Torino (ITA)

Avec le soutien et la collaboration de : La Central del Circ, Fira Trapezi Reus, La Grainerie – Scène conventionnée d’intérêt national et Centre européen de production (FRA), La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie (FRA), Teatre L’Artesà – El Prat de Llobregat, Ax Animation (FRA), Teatro Cervantes – Arnedo, L’Estruch Centre de creació de les arts en viu – Sabadell, Association des Professionnel·les du Cirque de Catalogne (APCC) – II Plan de promotion du cirque, Riga Cirks (LVA), Arts Printing House (LTU), Edge Hill University (GBR)

Partenaires institutionnelles : INAEM – Ministère de l’Éducation, la Culture et le Sport du Gouvernement d’Espagne, ICEC – Institut Catalan des Entreprises Culturelles, Institut Ramon Llull – Langue et Culture Catalane, Union Européenne – Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

www.circoeia.com/fr/secrets/

Billletterie en ligne

Vidéo

Palais des Congrès 1 Place de la République, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 92 30 87 10 »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}] [{« link »: « http://www.circoeia.com/fr/secrets/ »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« data »: {« author »: « UP u2014 Circus & Performing Arts », « cache_age »: 86400, « description »: « Et si le temps venait u00e0 manquer, que demanderions-nous u00e0 notre derniu00e8re u00e9toile filante ? Avec sa sensibilitu00e9 grande comme u00e7a, la Compagnie de Cirque u00ab eia u00bb, qui a du00e9ju00e0 enchantu00e9 UP Festival avec ses pru00e9cu00e9dentes cru00e9ations [NUYE en 2022, IN TARSI en 2016, CAPAS en 2012] su2019interroge u00e0 nouveau sur le temps qui passe et les liens qui su2019y tissent. Cinq acrobates, habillu00e9u00b7es de blanc comme pour une fu00eate pastorale, u00e9voluent tout en lu00e9gu00e8retu00e9 sur un plateau qui ru00e9vu00e8le bien des u00ab Secrets u00bb. Quel u00e9quilibre commun trouver sur une bascule ? Comment tenir ensemble dans le tourbillon de la vie ? Douceur, complicitu00e9 et sens du collectif viennent ru00e9pondre, avec une gru00e2ce infinie, u00e0 lu2019individualisation et u00e0 lu2019isolement qui nous frappent.nnSITE DU FESTIVAL : https://upupup.be/festival/nnBILLETTERIE : https://shop.utick.net/?pos=UP%20FESTIVAL&module=CATALOGUE », « type »: « video », « title »: « UP FESTIVAL 2026 | SECRETS – Cie de Cirque u00ab eia u00bb », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/GruSrUcDJJE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=GruSrUcDJJE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC_GPWzmCRHvMH0kri2yNLtw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Spectacle de cirque contemporain de salle pour cinq acrobates, Secrets est la nouvelle création 2026 de la Compagnie de Cirque Eia.

Clara Pedrol