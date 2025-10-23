Langeac

Section Archives et Patrimoine | Le Jacquemart

1 Place de la Liberté Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-28 14:00:00

fin : 2026-06-30 17:00:00

Date(s) :

2026-09-28

La section Archives et Patrimoine du Jacquemart propose des visites le Mercredi de 14h à 17h sur rendez-vous pour visiter le bâtiment du Jacquemart.

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1 Place de la Liberté Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 71 34 61 e.macknight@icloud.com

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English :

The Jacquemart Archives and Heritage section offers tours of the Jacquemart building on Wednesdays from 2pm to 5pm by appointment.

L’événement Section Archives et Patrimoine | Le Jacquemart Langeac a été mis à jour le 2025-10-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier