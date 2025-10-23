Langeac

Section Occitan (Patois) | Jacquemart

Mille Clubs Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-01 17:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-09-01

La section Occitan (Patois) du Jacquemart sera ouverte le premier Jeudi de chaque mois à 17h au Mille Clubs ou à la mairie.

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Mille Clubs Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 20 13 44 martinalles43@gmail.com

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English :

The Occitan (Patois) section of the Jacquemart will be open on the first Thursday of each month at 5pm at the Mille Clubs or the Town Hall.

L’événement Section Occitan (Patois) | Jacquemart Langeac a été mis à jour le 2025-10-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier