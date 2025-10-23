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Section Peinture | Jacquemart Langeac

Section Peinture | Jacquemart Langeac mardi 1 septembre 2026.

Adresse : 1 Place de la Liberté

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : mardi 1 septembre 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Langeac

Section Peinture | Jacquemart

1 Place de la Liberté Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-01 14:00:00
fin : 2026-06-30 17:00:00

Date(s) :
2026-09-01

La section peinture du Jacquemart sera ouverte le lundi de 14h à 17h, à l’ancien hôpital au 5ème avec ascenseur salle 505.
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1 Place de la Liberté Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 75 00 78  hugon-cubizolles.annie@orange.fr

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English :

The Jacquemart painting section will be open on Mondays from 2pm to 5pm, at the old hospital on the 5th floor with elevator, room 505.

L’événement Section Peinture | Jacquemart Langeac a été mis à jour le 2025-10-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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