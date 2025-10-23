Langeac

Section Peinture | Jacquemart

1 Place de la Liberté Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-01 14:00:00

fin : 2026-06-30 17:00:00

Date(s) :

2026-09-01

La section peinture du Jacquemart sera ouverte le lundi de 14h à 17h, à l’ancien hôpital au 5ème avec ascenseur salle 505.

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1 Place de la Liberté Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 75 00 78 hugon-cubizolles.annie@orange.fr

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English :

The Jacquemart painting section will be open on Mondays from 2pm to 5pm, at the old hospital on the 5th floor with elevator, room 505.

L’événement Section Peinture | Jacquemart Langeac a été mis à jour le 2025-10-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier