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Section Reliure | Jacquemart Langeac

Section Reliure | Jacquemart Langeac mardi 1 septembre 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 43300 Langeac

Département : Haute-Loire

Début : mardi 1 septembre 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Langeac

Section Reliure | Jacquemart

Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-01 14:00:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-09-01

Section reliure tous les mardis à 14h à la Médiathèque.
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Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 83 99 38  brigittelespinasse@orange.fr

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English :

Bookbinding section every Tuesday at 2pm at the Médiathèque.

L’événement Section Reliure | Jacquemart Langeac a été mis à jour le 2025-10-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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