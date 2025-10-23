Section Reliure | Jacquemart Langeac
Section Reliure | Jacquemart Langeac mardi 1 septembre 2026.
Langeac
Section Reliure | Jacquemart
Médiathèque Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-01 14:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-09-01
Section reliure tous les mardis à 14h à la Médiathèque.
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Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 83 99 38 brigittelespinasse@orange.fr
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English :
Bookbinding section every Tuesday at 2pm at the Médiathèque.
L’événement Section Reliure | Jacquemart Langeac a été mis à jour le 2025-10-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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