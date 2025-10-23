Langeac

Section Reliure | Jacquemart

Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-01 14:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-09-01

Section reliure tous les mardis à 14h à la Médiathèque.

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Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 83 99 38 brigittelespinasse@orange.fr

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English :

Bookbinding section every Tuesday at 2pm at the Médiathèque.

L’événement Section Reliure | Jacquemart Langeac a été mis à jour le 2025-10-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier