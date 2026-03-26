Segen Aix-en-Provence

Segen

Samedi 30 mai 2026 de 17h à 19h. Place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Segen est une création vocale du YouYou Group. Chantée a capella et sans amplification, il s’agit d’une invitation à écouter un lieu, en l’occurrence la place des Martyrs de la Résistance.

Segen utilise la puissance de la voix et ses effets rémanents. Trois éléments principaux composent la matrice formelle de cette œuvre la zaghrouta, nom arabe désignant les trilles aigus au cœur de la pratique du YouYou Group ; les échos qui persistent dans le sillage de ces expressions sonores intenses ; et les sons ambiants que l’on peut entendre une fois les échos dissipés. L’entrelacement de ces trois éléments sonores ouvre vers d’autres détails, vers ce qui est habituellement caché, des présences qui ne sont pas toujours entendues. Ainsi l’espace de la place est travaillé, labouré presque, la voix agissant comme une baguette de sourcier.



Bio

Le YouYou Group tire son nom du youyou, cette vocalise puissante et jubilatoire qui exprime la joie ou parfois le deuil. Appelé zaghareed en arabe, elle illumine les moments festifs. Grâce à cette technique vocale ancestrale, le collectif, basé à Bruxelles, a développé sa propre palette sonore autour de la voix féminine et de sa capacité à occuper un lieu, tout en le transformant. Les compositions du YouYou Group, qu’il s’agisse de performances, de films ou d’installations, sont réputées bien au-delà de Bruxelles, pour leur formidable force d’expression. Le YouYou Group a été initié par Myriam Van Imschoot, artiste évoluant entre plusieurs médiums tels que la performance, les pièces vocales et l’installation vidéo.



Distribution



Conception Myriam Van Imschoot, Anissa Rouas

Direction artistique Caroline Daish, Anissa Rouas

Interprètes Anissa Rouas, Ann Lefever, Luiza Amghizar, Fatiha Settouti, Najjat Bouali, Dina Abdelkadr, Blanca Castro Xiques

Production Arezoo Khazanbeig, pour newpolyphonies vzw



Coréalisation Parallèle Pratiques artistiques émergentes internationales et LABgamerz dans le cadre de Lips #3 Souffle. .

Place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Segen is a vocal creation by the YouYou Group. Sung a capella and without amplification, it’s an invitation to listen to a place, in this case the Place des Martyrs de la Résistance.

L’événement Segen Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence