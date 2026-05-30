Sego • Alien Chicks SUPERSONIC Paris

SEGO (22h30)

(Art post punk – Los Angeles, US)

« De l’art-punk par des artistes qui ne sont ni punk ni artistes » : originaire de l’Utah et basé à Los Angeles, Sego a d’abord attiré l’attention des faiseurs de tendance de LA grâce à son penchant pour des rythmes avant-gardistes accompagnés de refrains indie-pop accrocheurs. Depuis ses débuts, la production prolifique et les concerts expérimentaux de Sego leur ont valu toutes les distinctions dont rêvent les groupes indie modernes : les éloges de la critique sur NPR, des tournées européennes, des participations aux festivals de Bonnaroo et d’Austin City Limits, ainsi qu’une publicité nationale (Xfinity) diffusée pendant

les Jeux olympiques et le Super Bowl.

Vivant et enregistrant ensemble dans leur entrepôt du centre-ville de Los Angeles, Sego « Art-punk par des non-punks et des non-artistes », originaire de l’Utah et basé à Los Angeles, Sego a vu sa musique et ses performances intégrées à une campagne nationale Xfinity diffusée pendant les Jeux olympiques et le Super Bowl, ainsi qu’à une campagne Jack Daniel’s mettant en avant sa musique. Le groupe s’est produit dans de grands festivals, notamment Bonnaroo, Austin City Limits, Treefort et SXSW. Sego a effectué des tournées internationales et partagé la scène avec Warpaint, OK Go, iDKHOW, Vacationer, Magic City Hippies et Rubblebucket. Leur travail a attiré l’attention de la critique, notamment de NPR, Paste, Rolling Stone Mexico, BMI et Consequence of Sound, et a bénéficié très tôt du soutien de Kitsuné, véritable faiseur de tendance.

Ils ont également été invités à plusieurs reprises sur des plateformes de concerts prestigieuses telles qu’Audiotree, Daytrotter, Jam in the Van et The Wild Honey Pie. Réputé pour ses concerts inventifs et immersifs, le catalogue de Sego – Once Was Lost Now Just Hanging Around, Sego Sucks et TANDANG – a contribué à asseoir leur réputation de groupe « moshpit pour intellectuels », naviguant entre les racines de l’Utah et la vie à Los Angeles.

Les 3 influences : Artic Monkeys, Fontaines D.C, Cage the Elephant

https://sego.bandcamp.com/album/direct-to-dvd

https://www.youtube.com/@sego

ALIEN CHICKS (21h30)

(Jazz punk – Alcopop – Brixton, uk)

Alien Chicks are a Brixton band who explore a whole mix of genres including punk, jazz, rap, latin, and math rock. They have quickly built a grassroots following and reputation for their addictively energetic live show, and have supported big names such as The Libertines, English Teacher, Lambrini Girls, Warmduscher, Sprints and Big Special. They have had Radio 6 and Radio 1 play and press support from NME, DIY, Clash, DORK, and more. 2026 is looking to be a huge year for them, with many festival appearances and tours in the UK, Europe and the US lined up, as well as a new EP being released with Alcopop.

Les 3 influences : Black Mid, Pixies & Mr Bungle

https://open.spotify.com/artist/1V2a5Mkw4VP93kP1vrB4T4…

La suite de la programmation arrive très vite !

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Vendredi 16 Octobre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… FIDLAR, Together Pangea & Skegss.

Le vendredi 16 octobre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-16T19:00:00+02:00_2026-10-16T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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