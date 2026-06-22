Miramont-de-Guyenne

Séjour Art de la Rue

145 Avenue de Grammont Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-28

À l’occasion du Festival des Arts de la Rue, la municipalité avec l’Amicale Laïque et la Maison des Jeunes proposent aux jeunes de 12 à 17 ans un séjour de 6 nuits dans un campement aménagé sur la plateau éductif du Cadet. Au programme initiation au cirque, création d’un spectacle, rencontres…

À l’occasion du Festival des Arts de la Rue, la municipalité avec l’Amicale Laïque et la Maison des Jeunes proposent aux jeunes de 12 à 17 ans un séjour de 6 nuits dans un campement aménagé sur la plateau éductif du Cadet. Au programme la vie d’artiste sous tente, initiation au cirque, création d’un spectacle de rue, rencontres d’artistes, piscine, kayak… Ambiance festive garantie. .

145 Avenue de Grammont Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 75 79 51 mdj.miramont@free.fr

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English : Séjour Art de la Rue

%C0 As part of the Street Arts Festival, the city, together with the Amicale La%EFque and the Maison des Jeunes, is offering young people ages 12 to 17 a 6-night stay at a camp set up on the Cadet educational plateau. On the agenda: an introduction to the circus, creating a performance, social gatherings…

L’événement Séjour Art de la Rue Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-22 par OT du Pays de Lauzun