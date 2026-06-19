Sélectif National de Dragon Boat Giffaumont-Champaubert
Sélectif National de Dragon Boat Giffaumont-Champaubert samedi 20 juin 2026.
Giffaumont-Champaubert
Sélectif National de Dragon Boat
Station nautique Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Durant ce week-end, près de 300 compétiteurs venus de toute la France se retrouveront pour s’affronter dans une ambiance à la fois conviviale et compétitive.Tout public
Durant ce week-end, près de 300 compétiteurs venus de toute la France se retrouveront pour s’affronter dans une ambiance à la fois conviviale et compétitive. Clubs confirmés et équipages passionnés donneront le meilleur d’eux-mêmes sur l’eau, offrant au public un spectacle dynamique et rythmé. .
Station nautique Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 7 69 14 41 12
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English : Sélectif National de Dragon Boat
This weekend, nearly 300 competitors from all over France will gather to compete in an atmosphere that is both friendly and competitive.
L’événement Sélectif National de Dragon Boat Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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