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Self défense des séniors VIELLE-AURE Vielle-Aure

Self défense des séniors VIELLE-AURE Vielle-Aure mercredi 29 avril 2026.

Lieu : VIELLE-AURE

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 65170 Vielle-Aure

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Vielle-Aure

Self défense des séniors

VIELLE-AURE Salle des Fêtes Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 09:00:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Self défense des séniors
Séance de 3h gratuite pour les adhérents avec en cadeau une alarme de poche
15€ pour les non adhérents
Ouvert aux femmes et hommes de plus de 60 ans
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VIELLE-AURE Salle des Fêtes Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 61 13 79 

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English :

Self defense for seniors
Free 3-hour session for members with a free pocket alarm
15? for non-members
Open to men and women over 60

L’événement Self défense des séniors Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-17 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

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