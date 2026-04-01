Self défense des séniors VIELLE-AURE Vielle-Aure
Self défense des séniors VIELLE-AURE Vielle-Aure mercredi 29 avril 2026.
Vielle-Aure
Self défense des séniors
VIELLE-AURE Salle des Fêtes Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 09:00:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Self défense des séniors
Séance de 3h gratuite pour les adhérents avec en cadeau une alarme de poche
15€ pour les non adhérents
Ouvert aux femmes et hommes de plus de 60 ans
.
VIELLE-AURE Salle des Fêtes Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 61 13 79
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English :
Self defense for seniors
Free 3-hour session for members with a free pocket alarm
15? for non-members
Open to men and women over 60
L’événement Self défense des séniors Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-17 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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