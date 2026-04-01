Self défense des séniors VIELLE-AURE Vielle-Aure

Vielle-Aure

Self défense des séniors

VIELLE-AURE Salle des Fêtes Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 09:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Self défense des séniors

Séance de 3h gratuite pour les adhérents avec en cadeau une alarme de poche

15€ pour les non adhérents

Ouvert aux femmes et hommes de plus de 60 ans

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VIELLE-AURE Salle des Fêtes Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 03 61 13 79

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English :

Self defense for seniors

Free 3-hour session for members with a free pocket alarm

15? for non-members

Open to men and women over 60

L’événement Self défense des séniors Vielle-Aure a été mis à jour le 2026-04-17 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65