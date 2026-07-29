SELLIG Épisode 6 Salle de l’Hélianthe La Crèche

Informations pratiques

La Crèche

SELLIG Épisode 6

Salle de l’Hélianthe Route de Mougon La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31 22:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Dans le nouveau spectacle écrit et mis en scène par Sellig, l’humoriste va encore plus loin dans l’exploration de notre quotidien.

Pour notre plus grand plaisir il décortique avec un humour piquant et une précision diabolique des situations en apparences banales qui se révèlent être en réalité bien plus complexes que ce qu’elles laissent paraître.

Il vous parlera de son apprentissage musclé en cuisine et de sa cinquantetroizaine apparemment plus difficile à avaler que la cinquantaine.

Pour finir vous passerez un Noël à l’ancienne, et surtout inoubliable, chez sa célèbre soeur et son non moins charismatique beau-frère, Bernard.

Au final, vos tracas, vos agacements et vos énervements du jour s’envoleront comme par magie pendant 1h30…

Soyez les bienvenus dans l’épisode 6 ! .

Salle de l’Hélianthe Route de Mougon La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 50 54 culture@ville-lacreche.fr

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English : SELLIG Épisode 6

L’événement SELLIG Épisode 6 La Crèche a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT 79