Carnac

Semaine Bavaroise

chemin du Nilestrec Salle Omnisport Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-24 2026-05-27

Dimanche 24 mai

10 h défilé de l’orchestre Stadkapelle Illertissen Dans les rue du Bourg et sur le Marché de Carnac , vente de bière et des produits bavarois, musique folklorique, vente de ticket pour la FÊTE DE LA BIÈRE

19 h Grande soirée bavaroise FÊTE DE LA BIÈRE. Tarif: 20€ le dîner spectacle avec l’orchestre Stadtkapelle Illertissen à la Salle Omnisports, Carnac

Lundi, 25 mai

15h Orchestre Stadtkapelle Illertissen Port de la Trinité/mer

16h Orchestre Stadtkapelle Illertissen Place St Armel Plouharnel

Mercredi 27 mai,

10h Orchestre Stadkapelle Illertissen Marché à Carnac à partir de 8 h vente de bière et des produits bavarois .

chemin du Nilestrec Salle Omnisport Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Semaine Bavaroise Carnac a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DE CARNAC