Semaine Bavaroise chemin du Nilestrec Carnac
Semaine Bavaroise chemin du Nilestrec Carnac dimanche 24 mai 2026.
Carnac
Semaine Bavaroise
chemin du Nilestrec Salle Omnisport Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-24 2026-05-27
Dimanche 24 mai
10 h défilé de l’orchestre Stadkapelle Illertissen Dans les rue du Bourg et sur le Marché de Carnac , vente de bière et des produits bavarois, musique folklorique, vente de ticket pour la FÊTE DE LA BIÈRE
19 h Grande soirée bavaroise FÊTE DE LA BIÈRE. Tarif: 20€ le dîner spectacle avec l’orchestre Stadtkapelle Illertissen à la Salle Omnisports, Carnac
Lundi, 25 mai
15h Orchestre Stadtkapelle Illertissen Port de la Trinité/mer
16h Orchestre Stadtkapelle Illertissen Place St Armel Plouharnel
Mercredi 27 mai,
10h Orchestre Stadkapelle Illertissen Marché à Carnac à partir de 8 h vente de bière et des produits bavarois .
chemin du Nilestrec Salle Omnisport Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Semaine Bavaroise Carnac a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DE CARNAC
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