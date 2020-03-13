Semaine de l’improvisation, Hôtel de la Chancellerie, Versailles
Semaine de l’improvisation, Hôtel de la Chancellerie, Versailles mardi 10 mars 2026.
Semaine de l’improvisation 10 – 15 mars Hôtel de la Chancellerie Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-10T19:30:00+01:00 – 2026-03-10T20:30:00+01:00
Fin : 2026-03-15T15:30:00+01:00 – 2026-03-15T16:30:00+01:00
#Concert
Du lundi 9 au dimanche 15 mars
Improviser, c’est créer sur le vif, seul ou avec d’autres.
C’est démontrer ses connaissances et ses compétences.
C’est communiquer des émotions, des pensées, des sentiments.
C’est un processus de création sans écriture préalable, où l’on produit une œuvre spontanée, imaginaire ou ex nihilo, en mobilisant sa créativité dans l’instant, ses savoirs techniques et théoriques, et parfois même le hasard.
Les définitions de l’improvisation artistique sont multiples et complémentaires. Toutes se rejoignent à la croisée d’un savoir-faire maîtrisé et d’un élan créatif. Conjuguer rigueur acquise et liberté d’inventer, c’est le défi que le Conservatoire se lance pour cette semaine de l’improvisation. Sur des temps de cours transformés ou lors d’ateliers spécifiques en collectif, musiciens, danseurs et comédiens sortent du cadre habituel pour oser l’expression libre.
VERSAILLES
Jazz en Rameau
mardi 10 mars, 19h30
Salle Rameau
Le piano improvisé
vendredi 13 mars, 20h
Salle Rameau
Concert « Musique klezmer et improvisation » avec Jacques Gandard
samedi 14 mars, 18h30
Auditorium Claude Debussy
Concert jazz avec la Musique de l’Air et de l’Espace de Vélizy-Villacoublay
dimanche 15 mars, 15h30
Auditorium Claude Debussy
Hôtel de la Chancellerie 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France
