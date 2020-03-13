Semaine de l’improvisation, Hôtel de la Chancellerie, Versailles

Semaine de l’improvisation 10 – 15 mars Hôtel de la Chancellerie Yvelines

0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T19:30:00+01:00 – 2026-03-10T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-15T15:30:00+01:00 – 2026-03-15T16:30:00+01:00

#Concert

Du lundi 9 au dimanche 15 mars

Improviser, c’est créer sur le vif, seul ou avec d’autres.

C’est démontrer ses connaissances et ses compétences.

C’est communiquer des émotions, des pensées, des sentiments.

C’est un processus de création sans écriture préalable, où l’on produit une œuvre spontanée, imaginaire ou ex nihilo, en mobilisant sa créativité dans l’instant, ses savoirs techniques et théoriques, et parfois même le hasard.

Les définitions de l’improvisation artistique sont multiples et complémentaires. Toutes se rejoignent à la croisée d’un savoir-faire maîtrisé et d’un élan créatif. Conjuguer rigueur acquise et liberté d’inventer, c’est le défi que le Conservatoire se lance pour cette semaine de l’improvisation. Sur des temps de cours transformés ou lors d’ateliers spécifiques en collectif, musiciens, danseurs et comédiens sortent du cadre habituel pour oser l’expression libre.

VERSAILLES

Jazz en Rameau

mardi 10 mars, 19h30

Salle Rameau

Le piano improvisé

vendredi 13 mars, 20h

Salle Rameau

Concert « Musique klezmer et improvisation » avec Jacques Gandard

samedi 14 mars, 18h30

Auditorium Claude Debussy

Concert jazz avec la Musique de l’Air et de l’Espace de Vélizy-Villacoublay

dimanche 15 mars, 15h30

Auditorium Claude Debussy

Hôtel de la Chancellerie 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

Semaine de l’improvisation