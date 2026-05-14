Semaine du Goût, exposition une alimentation saine et durable Montmorillon
Semaine du Goût, exposition une alimentation saine et durable Montmorillon lundi 12 octobre 2026.
Montmorillon
Semaine du Goût, exposition une alimentation saine et durable
2 Place du Vieux Marché Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 09:00:00
fin : 2026-10-16 16:30:00
Date(s) :
2026-10-12
Une exposition sur le thème de l’alimentation saine et durable vous est proposée pour vous questionner sur votre alimentation à l’occasion de la semaine du goût. .
2 Place du Vieux Marché Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
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English : Semaine du Goût, exposition une alimentation saine et durable
L’événement Semaine du Goût, exposition une alimentation saine et durable Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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