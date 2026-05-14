Montmorillon

Semaine du Goût, exposition une alimentation saine et durable

2 Place du Vieux Marché Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 09:00:00

fin : 2026-10-16 16:30:00

Date(s) :

2026-10-12

Une exposition sur le thème de l’alimentation saine et durable vous est proposée pour vous questionner sur votre alimentation à l’occasion de la semaine du goût. .

2 Place du Vieux Marché Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Semaine du Goût, exposition une alimentation saine et durable

L’événement Semaine du Goût, exposition une alimentation saine et durable Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne