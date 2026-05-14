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Semaine du Goût, exposition une alimentation saine et durable Montmorillon

Semaine du Goût, exposition une alimentation saine et durable Montmorillon

Semaine du Goût, exposition une alimentation saine et durable Montmorillon lundi 12 octobre 2026.

Adresse : 2 Place du Vieux Marché

Ville : 86500 Montmorillon

Département : Vienne

Début : lundi 12 octobre 2026

Fin : vendredi 16 octobre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Montmorillon

Semaine du Goût, exposition une alimentation saine et durable

2 Place du Vieux Marché Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 09:00:00
fin : 2026-10-16 16:30:00

Date(s) :
2026-10-12

Une exposition sur le thème de l’alimentation saine et durable vous est proposée pour vous questionner sur votre alimentation à l’occasion de la semaine du goût.   .

2 Place du Vieux Marché Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Semaine du Goût, exposition une alimentation saine et durable

L’événement Semaine du Goût, exposition une alimentation saine et durable Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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